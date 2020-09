Wie die Polizei gestern mitteilte, alarmierte am Mittwoch gegen 7 Uhr ein Mitarbeiter der Stadtentsorgung die Beamten, weil ein Mann Müllsäcke auf dem Neustadter Marktplatz umherwerfen würde und sich vor das Müllfahrzeug gelegt habe. Vor Ort zeigte der Mann auf polizeiliche Ansprache starke Stimmungsschwankungen und er wurde zunehmend aggressiver. Er schrie die Polizeibeamten grundlos an und schlug wild um sich. Gegen eine Fesselung sperrte sich der 60-Jährige, konnte aber letztlich fixiert und zur medizinischen Begutachtung in einen Rettungswagen gebracht werden. Wegen des psychischen Zustands wurde der Obdachlose in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Bei dem Einsatz kamen weder Polizeibeamte noch der Betroffene selbst zu Schaden. Der 60-Jährige muss sich jetzt wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.