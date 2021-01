Innerhalb der Stadtverwaltung Neustadt gebe es seit Oktober 2020 eine ganze Stelle für die soziale Betreuung von obdachlosen Menschen: Das hat Oberbürgermeister Marc Weigel am Dienstag mitgeteilt. Er bezog sich dabei auf unseren Kommentar „Beistand fehlt“ vom Montag. Darin war kritisiert worden, dass trotz einer weiteren Stellenmehrung in diesem Jahr eine solche soziale Betreuung nicht vorgesehen worden sei. Er habe bereits im Herbst 2020 direkt auf den gewaltsamen Streit zwischen zwei obdachlosen Männern reagiert, so der OB. Dafür sei keine zusätzliche Stelle geschaffen, sondern innerhalb der Verwaltung umstrukturiert worden. Besetzt worden sei sie mit einem Mitarbeiter, der zum einen soziale Kompetenz habe, zum anderen aber auch robust genug und im Umgang mit Obdachlosen erfahren sei. Allerdings werde der Mitarbeiter erst ab Februar tätig, wenn seine Elternzeit beendet sei. Darüber hinaus werde der neue Mann von einem Kollegen aus dem Fachbereich Soziales, Jugend und Familie unterstützt. Hinzu komme die bereits 2019 eingerichtete Fachdienststelle zur Vermeidung von Obdachlosigkeit.