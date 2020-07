Oberbürgermeister Marc Weigel plant eine Konferenz mit allen Neustadter Vereinen. Die Veranstaltung soll im Dezember oder im Januar stattfinden. Dann sollen Themen besprochen werden, die den Verantwortlichen wichtig sind. Ziel des Austauschs soll es sein, herauszufinden, welche Herausforderung sie meistern müssen und was getan werden sollte, um das Vereinsleben in der Stadt zu sichern. Um die Konferenz nach den Wünschen der Vereinsvertreter gestalten zu können, wurden sie jüngst gebeten, an einer Umfrage teilzunehmen. Sie sollten dabei angeben, welche Themen ihnen wichtig sind, sei es die Öffentlichkeitsarbeit, die Chancen der Digitalisierung, die Steuerrechte oder mögliche Kooperationen. Angeschrieben wurden Initiativen aus den Bereichen Kultur, Sport und Soziales. Die Ergebnisse der Umfrage werden anonymisiert den Vereinsvertretern weitergegeben, ebenso wird ihnen der Termin der Konferenz mitgeteilt. Fragen beantwortet Dagmar Staab telefonisch unter 06321/8551529 oder per E-Mail an dagmar.staab@neustadt.eu.