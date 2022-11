Eine Stunde lang hat der Neustadter Oberbürgermeister Marc Weigel vergangenen Freitag für einen guten Zweck an der Kasse des neuen Edeka-Markts in Hambach gesessen. Laut Pressemitteilung der Stadt zog er dabei souverän Joghurt, Nudeln, Käse und Zahnpasta über den Scanner. Beim Obst und Gemüse unterstützte ihn Bezirksleiter Maximilian Bethge, der alle Zahlen im Kopf hatte. Den Umsatz in Höhe von 837 Euro rundete Edeka auf 1000 Euro auf. Die Spende geht an den evangelischen Paulus-Kindergarten.