Bei der Oberbürgermeisterwahl in Neustadts Partnerstadt Wernigerode (Sachsen-Anhalt) gibt es erwartungsgemäß eine Stichwahl. Dabei werden am 24. April SPD-Bewerber Tobias Kascha und der Kandidat des Vereins „Bürgerunsereskreises ohne Parteibuch“, Ralf Schult, gegeneinander antreten. Kascha hatte bei der Wahl am vergangenen Sonntag 44,8 Prozent der Stimmen auf sich vereint, Schult 20,9 Prozent. Insgesamt waren acht Kandidaten ins Rennen gegangen. Der aktuelle Amtsinhaber Peter Gaffert (62, parteilos) ist seit 2008 Oberbürgermeister und war nicht mehr angetreten. Die Wahlbeteiligung betrug nach Angaben der Stadtverwaltung Wernigerode 47,5 Prozent.