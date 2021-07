Die Anzahl der Corona-Neuinfektionen bleibt auf einem niedrigen Niveau. Im Landkreis Bad Dürkheim kamen seit Montag zwei neue Covid-19-Fälle hinzu. Damit gibt es aktuell im Kreis 22 aktive Infektionen. In Neustadt wurden keine neuen Corona-Fälle gemeldet. Dort sind sieben Menschen aktuell mit dem Virus infiziert.

Auch im Landkreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau gibt es seit Montag keine weiteren Neuinfektionen. Die Inzidenzwerte, die Anzahl der Corona-Neuinfektionen binnen sieben Tage auf 100.000 Menschen gerechnet, blieben in der Region am Dienstag im Vergleich zum Vortag gleich: in Neustadt lag die Inzidenz bei 1,9, im Kreis Bad Dürkheim bei 7,5 und im Kreis Südliche Weinstraße bei 0,0.