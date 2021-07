Entgegen dem landes- und bundesweiten Trend bleibt die Anzahl der Corona-Neuinfektionen in der Region um Neustadt auf einem konstant niedrigen Niveau. So meldet die Kreisverwaltung Bad Dürkheim für die Stadt Neustadt keinen weiteren Covid-19-Fall, für den Landkreis Bad Dürkheim einen. In der Stadt sind aktuell zehn aktive Infektionen bekannt, im Kreis 21. Die Anzahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche lag in Neustadt am Dienstag bei 5,6. Im Kreis Bad Dürkheim lag der Inzidenzwert bei 6,8.

Im Kreis Südliche Weinstraße wurde erneut kein neuer Corona-Fall gezählt, wie die zuständige Kreisverwaltung in Landau mitteilte. Das rheinland-pfälzische Landesuntersuchungsamt meldete für den Kreis am Dienstag einen Inzidenzwert von 0,9.