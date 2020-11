Da es nur noch wenige Exemplare des Rotary-Adventskalenders gibt, verzichtet der Rotary Club Neustadt am kommenden Samstag auf einen Straßenverkauf in der Fußgängerzone. Stattdessen sind die letzten Adventskalender in bis zum 25. November in der Buchhandlung Hoffmann, bei Osiander oder Quodlibet erhältlich.

Jeder Kalender hilft: Der Netto-Erlös aus dem Verkauf der Kalender geht in diesem Jahr an den Kunstverein Neustadt. Der Neustadter Künstler Emil Walker, der die Kunstschule Neustadt betreibt, zeichnet für das Titelbild und die grafische Gestaltung der Motive hinter den 24 Türchen verantwortlich.