Ein 41-Jähriger VW-Fahrer hat bei einer Verkehrskontrolle in der Landauer Straße am Freitagabend der Neustadter Polizei gegenüber erklärt, Testosteron zu konsumieren, um den Muskelaufbau voranzutreiben. Wie die Beamten am Wochenende mitteilten, stellten die Streifenpolizisten allerdings Auffälligkeiten bei dem Germersheimer fest, die auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel schließen ließen. Dem Mann wurde deshalb eine Blutprobe entnommen.