Eine weitere Person hat eine Corona-Infektion überstanden. Damit sind es Stand Freitagmittag noch sechs Menschen, die an Covid- 19 erkrankt sind. Das teilt das Gesundheitsamt Bad Dürkheim mit, das für die Stadt Neustadt und den Landkreis Bad Dürkheim zuständig ist. Die Behörde hat seit Ausbruch der Pandemie 449 Corona-Fälle registriert: 329 im Landkreis DÜW und 120 in der Stadt Neustadt. 429 Betroffene gelten wieder als gesund. Bislang gab es im Landkreis zwölf und in der Stadt zwei Todesfälle, die in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung stehen.