Sechs Wochen lang dürfen nur Dauerparker in die Tiefgarage des Klemmhofs. Wer einfährt, muss die Ausfahrt nutzen. Klar, dass das erst mal zu Problemen führt. Doch tappen auch Radler in die Falle.

Gegen 13 Uhr ist am Donnerstag in der Laustergasse richtig was los. Ein Mercedes mit ostdeutschen Kennzeichen scheitert gerade bei dem Versuch, ins Klemmhof-Parkhaus einzufahren. Zehn Meter hinter ihm