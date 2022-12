Die Polizei nicht wirklich überzeugen konnte ein 32-jähriger Autofahrer aus der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim mit seiner Aussage, „nur ein Bier“ getrunken zu haben. Aufgefallen war der Vorderpfälzer, weil er mit seinem Wagen in der Meckenheimer Straße in Mußbach unterwegs war und dabei in Schlangenlinien fuhr. Nach Angaben der Polizei wehte den Beamten bei der folgenden Kontrolle starker Alkoholgeruch entgegen. Ein freiwilliger Vortest ergab einen Wert von 2,08 Promille. Darauf folgte eine Blutprobe auf der Dienststelle. Seinen Führerschein ist der Mann vorerst los, seine Autoschlüssel wurden einem Bekannten ausgehändigt.