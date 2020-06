Die Corona-bedingten Einschränkungen beschäftigen die Neustadter weiter: So auch eine RHEINPFALZ-Leserin, der eine Busfahrt am Montag Unbehagen bereitete.

Als die Frau um 18.15 Uhr mit der Linie 515 im Schöntal unterwegs war, sei der eingesetzte Kleinbus so voll gewesen, dass es unmöglich gewesen sei, den geforderten Mindestabstand zu den übrigen Passagieren einzuhalten, berichtet sie. Sonst fahre das Unternehmen dort mit größeren Fahrzeugen, die die erforderliche Distanz gewährleisteten.

Ein Anruf beim für die Linie 515 zuständigen Unternehmen Imfeld fördert indes zutage, dass just an jenem Tage auch ein wenig Pech im Spiel war. Grundsätzlich aber gilt im Öffentlichen Personennahverkehr zwar durchaus die Masken-, nicht aber die Abstandspflicht, wie die Imfeld-Mitarbeiterin aufklärte. Zudem dürfe das Unternehmen grundsätzlich niemanden von der Beförderung ausschließen, so lange die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs das zulässt.

Pech im Unglück

An jenem Tag kam allerdings erschwerend hinzu, dass der Bus, der diese Route üblicherweise bedient, wegen eines Defekts in die Werkstatt musste. Es handle sich dabei um ein zehn Meter langes Fahrzeug, das eigens für diese Linie angeschafft wurde, weil die sonst eingesetzten zwölf Meter langen Busse auf der Strecke nicht wenden könnten, heißt es bei Imfeld.

Als Ersatz fuhr ein Fiat-Kleinbus mit 13 Sitzplätzen, der zuvor auf der Strecke eingesetzt wurde, wegen seiner Störungsanfälligkeit allerdings vorzeitig ausgetauscht worden war, so die Imfeld-Mitarbeiterin. Ihre interne Nachfrage habe allerdings ergeben, dass mit neun Fahrgästen keineswegs Überfüllung geherrscht habe. Mittlerweile sei der größere Bus aber schon wieder im Einsatz.