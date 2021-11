Mit orangefarbener Beleuchtung verschiedener Gebäude in Neustadt haben sich der Zonta-Club und die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt am internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen beteiligt. Ab 17 Uhr erstrahlten am Donnerstagabend unter anderem das Verwaltungsgebäude des Fachbereichs Familie, Jugend und Soziales und das Verwaltungsgebäude der Wohnungsbaugesellschaft in der Konrad-Adenauer-Straße sowie der Saalbau, das Erdgeschoss des Rathauses, die Stiftskirche und beide Kinos in Orange. Auch Geschäfte beteiligten sich an der Aktion. Gleichstellungsbeauftragte Simone Rothermel betonte, dass die Beleuchtung ein wichtiges sichtbares Zeichen im Kampf gegen Gewalt an Frauen sei. Vor dem Rathaus und in der Fußgängerzone wurden ab 17 Uhr zudem Flyer verteilt, um auf das Thema aufmerksam zu machen.