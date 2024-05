Pasta gehört zweifelsfrei zu den Wohlfühl-Lebensmitteln.

Nichts geht über eine Schüssel Nudeln, die sich in einer feinen Soße suhlen. Ob es die exquisite Variante mit erlesenen Zutaten aus der Fleisch- oder Fischabteilung sein soll, ein vegetarisches Pastagericht, aufwendig oder auch schnell gezaubert, oder klassisch mit Tomatensoße – es ist letztlich egal. Hauptsache Nudeln! Der Alleskönner auf dem Teller macht uns einfach satt, glücklich und zufrieden. Ein Stück Heimat macht sich in der Gefühlswelt breit – egal, ob wir dabei an den Italienurlaub denken oder in die Kindheit versetzt werden. Wahrscheinlich ist dies auch ein Grund dafür, dass Nudeln so häufig in Krankenhäusern und Kantinen angeboten werden, ganz abgesehen von ihrer unkomplizierten Zubereitung. Kinder lieben Pasta.

Kein Wunder, dass die Nudelhersteller die Kinder für sich entdeckt haben und für sie spezielle Nudelsorten bereithält. In Meckenheim auf dem Pflanzenmarkt bot ein Stand „Gute-Laune-Pasta“, „Traktor-Pasta“ und „Indianer-Pasta“ an. Da wir mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass das Grundrezept in allen Varianten gleich ist (und sich in Tüten weder zu Pasta verarbeitete Traktoren noch Indianer befinden), richten sich die unterschiedlichen Sorten ausschließlich an der Stimmungs- und Identifikationslage des Publikums aus. Ist man eher abenteuerlich unterwegs oder steht man mehr auf große, motorbetriebene Fahrzeuge? Gute-Laune-Pasta hilft nach stressigen Tagen, kurz vor dem Zahnarztbesuch oder nach einem unerfreulichen Streit mit der besten Freundin. Für alle ist das richtige dabei.