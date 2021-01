Die im Dezember gestartete Ausstellung zur Neustadter NS-Geschichte in der Villa Böhm wird dieser Tage abgebaut – ohne dass irgendjemand sie sehen konnte. Corona ist schuld, dass diese für die Stadtgeschichte so wichtige Schau, die bis 31. Januar terminiert war, bislang nur virtuell unter https://neustadt-und-nationalsozialismus.uni-mainz.de zugänglich war (und auch weiter ist). Die von Mainzer Studentinnen als Teil des Forschungsprojekts der Uni Mainz zur Neustadter NS-Geschichte konzipierte und realisierte Präsentation werde nun im Stadtarchiv eingelagert und solle zu einem bislang noch unbekannten Zeitpunkt im Sommer erneut aufgebaut werden, erklärt Archivleiterin Birgit Merkle. Gedacht ist an August/September. Grundsätzlich sei geplant, auch die Leihgaben etwa aus dem Historischen Museum der Pfalz in Speyer erneut auszustellen. Erste Gespräche hätten bereits stattgefunden – mit positiven Signalen vonseiten der Leihgeber.