Das Novalis in der Hintergasse gehört zu den ältesten Kneipen Neustadts. Die Tradition und das urige Interieur kommen gut an. Warum die Hintergasse ein Kleinkosmos ist.

Es ist voll im Novalis in der Hintergasse. Wer einen Platz an der Theke ergattert hat, gibt ihn nicht so leicht wieder her. Auch die Tische auf der Empore sind schnell besetzt, die beiden großen Stammtische werden regelmäßig besucht. Stammtischtreffen im Novalis haben eine lange Tradition, die man trotz wechselnder Wirte nicht unterbrechen will.

Das Novalis gehört zu den ältesten Kneipen in Neustadt. Einst diente das Haus als Werkstatt eines Uhrmachers. Auch eine Metzgerei machte dort Anfang des 20. Jahrhunderts Geschäfte. Die Hintergasse war in früheren Zeiten als derb und düster verschrien und wurde von „anständigen“ Menschen gemieden. Dass die Wirtschaft in der Hintergasse 26 erstmals „Novalis“ genannt wurde, liegt mehr als 50 Jahre zurück.

Manchmal gibt es Wild

Heute wird sie von Jasmin Becker geleitet, besser als „Lulu“ bekannt. Gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Andreas Ullrich übernahm sie vor acht Jahren das Novalis von Dieter Ehresmann, einem Gastronomie-Urgestein, der sich nach 22 Jahren von der Kneipe in den Ruhestand verabschiedete. Seit vier Jahren ist Lulu alleine für das Novalis verantwortlich. Doch es sei ein Gemeinschaftsprojekt, sagt die zierliche Wirtin. Mithilfe einer Reihe von jungen Aushilfen stemmt sie den Betrieb im Innen- und Außenbereich. Ihr Team habe so viel positive Energie, die auf sie abfärbe und sie motiviere.

Das war nicht immer so. Es gab Zeiten, in denen ihr alles zu viel wurde, die Verantwortung zu schwer wog. Mit ihren Mitarbeitern ist sie bereit, ab April wieder an sechs Tagen in der Woche zu öffnen. Lulu stemmt die Küche. Auf der übersichtlichen Karte findet man das, was sie liebevoll Pub-Food nennt. Bekannt ist das Novalis für die Currywurst, Fish ’n’ Chips und neuerdings Flammkuchen. Sie bietet Suppen, kleine Gerichte, aber auch Pfälzisches an. Aber: „Bei uns gibt es kein Convenience-Essen, sondern nur frisch zubereitete Speisen.“ Ihr Lebensgefährte ist Jäger. War er erfolgreich, dann stehen Wildgerichte auf der Tageskarte.

Über Mannheim nach Neustadt

Die 45-Jährige stammt gebürtig aus Mannheim. Sie studierte am Englischen Institut in Heidelberg. Um ihr Studium zu finanzieren, musste sie arbeiten und landete im „Sonderbar“ in Heidelberg. „Das war eine Offenbarung für mich, denn es war sofort klar, dass ich in meinem Leben nichts anderes als Gastronomie machen wollte“, erzählt sie. Sofort war sie von der Atmosphäre gefangen und liebt und lebt die Herzlichkeit im Umgang mit ihren Gästen. Becker schloss ihr Studium ab, zog wieder nach Mannheim und arbeitete in Bars, Discos und in Restaurants der gehobenen Klasse – und manchmal sogar mit zwei Jobs gleichzeitig. „Zum Ausgleich brauchte ich sowohl die Bar als auch den gehobenen Service“, erinnert sich Lulu.

Sie bewarb sich als Barchefin im C5 in Mannheim und bekam den Job. Von dort aus fand sie den Weg in die Pfalz über einen Freund, der von Neustadt und seinen Menschen schwärmte. Seit 18 Jahren lebt sie nun in Neustadt, leitete eine Zeit lang das Kutscherhaus und den Haardter Winzer – und nun das Novalis. Sie scheint ihren Platz im Novalis und in der Hintergasse gefunden zu haben.

Die regelmäßigen Gäste, die rund 70 Prozent der Kneipengesellschaft im Novalis ausmachen, sind an dem genannten Gemeinschaftsprojekt beteiligt. Sie sorgen für die gute Stimmung und helfen immer irgendwie mit: sei es mit einer kleinen Reparatur, einer Handreichung oder einem guten Rat. Sie fühlen sich wohl im Novalis, das auch nach dem Auszug von Ehresmann seinen Charakter behalten hat. Ein wenig luftiger und aufgeräumter kommt der gemütliche Gastraum daher. Nicht alle der von Ehresmann gesammelten alten Schilder hat sie behalten, doch die schönsten und besten hängen immer noch an den Wänden.

Harmonie ist ihr wichtig

„Es gibt schon genügend gestylte Bars im kühlen Design und nur noch wenige wirkliche Kneipen, die auch den Titel verdienen“, meint Lulu. Das allgemeine Kneipensterben bedauert sie und hält das zwanglose Zusammenkommen für wichtig für die Gesellschaft. Im Novalis herrscht ein netter Umgangston, auf den Jasmin Becker besonderen Wert legt. Harmonie ist ihr wichtig bei der Arbeit.

Wer ins Novalis kommt, braucht keinen Termin. Die meisten Gäste begrüßt Lulu mit Namen, kennt ihre Geschichten und ihre Gewohnheiten. Sie ist nicht nur Zuhörerin, sondern lebt mit ihren Gästen – und auch mit ihren Nachbarn in der Hintergasse. Es ist eine gute Nachbarschaft, ein Kleinkosmos von Individualisten, der sich über die Jahre geformt hat und sich gegenseitig unterstützt. Eine gute Umgebung für die quirlige Wirtin, die für ihren Witz und ihr Lächeln bekannt ist.

Die Serie

In dieser Serie werfen wir einen Blick auf die Menschen, die hinter den Theken von alteingesessenen Kneipen und Gaststätten in Neustadt stehen.