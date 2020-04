Drei Notwohnungen – zwei für Männer und eine für Frauen, die von Obdachlosigkeit bedroht sind – unterhält die Stadt Neustadt. Auch während der Corona-Pandemie leben dort Menschen – „quasi wie in einer Wohngemeinschaft“, wie es die städtische Ordnungsabteilung beschreibt.

Es gelten dieselben Regeln wie für alle Gemeinschaftsunterkünfte, vor allem bei der Hygiene. Die Bewohner werden, wenn möglich, in Einzelzimmern untergebracht, der Vollzugsdienst kontrolliert mindestens einmal am Tag.

Von den vier Plätzen in der Frauen-Wohnung waren demnach zu Ostern zwei belegt gewesen, sodass jede Frau ein eigenes Zimmer hatte. In einer Wohnung für Männer waren von acht Plätzen sieben belegt, was nur ein Einzelzimmer ermöglichte. In der zweiten Wohnung waren zwei Einzelzimmer möglich, zwei Männer mussten sich einen Raum teilen.

Immer wieder Probleme

Bis Ende 2019 lagen alle drei Notwohnungen in der Kurt-Schumacher-Straße, die Stadt hatte sie von ihrer Wohnungsbaugesellschaft angemietet. Weil es aber immer wieder zu Problemen kam, wurde jene für die Frauen verlegt, den neuen Standort benennt die Stadtverwaltung nicht. Mittelfristig sei geplant, auch eine der Männer-Wohnungen zu verlegen. „In diesen Unterkünften treten immer wieder Probleme auf, weshalb die Ordnungsbehörde regelmäßig vor Ort ist“, so die Stadt. Eine sozialpädagogische Betreuung gibt es nicht.

2019 wurden laut Stadt 23 Männer und sechs Frauen in den drei Wohnungen untergebracht. Die Männer waren durchschnittlich 160 Tage dort, die Frauen 153. Im Jahr zuvor waren es 26 Männer und vier Frauen, die durchschnittliche Verweildauer betrug 143 beziehungsweise 148 Tage. 2017 lag die Anzahl bei 18 Männern und sechs Frauen, die im Schnitt 142 beziehungsweise 107 Tage blieben. Die Nachfrage aber war in allen drei Jahren weitaus höher: 62 Anfragen gab es im Jahr 2017, 57 im Jahr 2018 und 39 im vergangenen Jahr. Indes blieben die untergebrachten Männer und Frauen zunehmend länger in den Wohnungen, so die Ordnungsabteilung. Ein Grund sei, dass kleine Wohnungen nur schwer zu finden seien.

Keine zusätzlichen Unterkünfte

Zusätzliche Notwohnungen aber gibt es nicht. Das Bodelschwinghhaus als Übernachtungsheim für Durchwanderer – getragen vom Diakonischen Werk und dem Blauen Kreuz – war 2013 geschlossen worden. Die Notwohnung in der Talstraße 9 als Ersatz fiel weg. Diese hatte die Stadt der Tagesbegegnung „Lichtblick“ seit Anfang 2014 kostenlos zur Verfügung gestellt.

Zunehmend hätten dort jedoch auch Obdach- und Wohnungslose aus der Region übernachtet, so Einrichtungsleiter Hans Eber-Huber. Die Unterkunft wurde 2019 geschlossen. Der „Lichtblick“ konnte die Betreuung nicht mehr gewährleisten, so Eber-Huber. Angesichts des sehr schwierigen Klientels wäre eine intensive fachliche Betreuung erforderlich gewesen, dafür aber habe der „Lichtblick“ nicht genug Fachpersonal gehabt. Daher sei die Vereinbarung mit der Stadt gekündigt worden.