Ein der Polizei „hinreichend bekannter Mann“ aus Neustadt hat am Dienstag in der Paul-Münch-Straße in Haßloch bei Anwohnern geklingelt und eine Notlage vorgetäuscht. Angeblich habe er kaum noch Sprit, müsse aber dringend mit seinem Auto weiterfahren. Ein gutgläubiger 78-jähriger Mann hat dem 32-Jährigen dann 20 Euro gegeben. Die Masche hat er wohl bei mehreren Anwesen probiert. Weitere Geschädigte, die auf den Betrüger hereingefallen sind, werden gebeten, sich bei der Polizei in Haßloch, Telefon 06324 9330, E-Mail pihassloch@polizei.rlp.de, zu melden.