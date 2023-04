Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit März ist es im Gästehaus der Diakonissen beheimatet. Wird es weiter unterhalten, würden die Kosten aber deutlich gesenkt.

Das Corona-Notkrankenhaus bei den Diakonissen in Lachen-Speyerdorf soll bis Ende des Jahres bleiben. Das will Oberbürgermeister Marc Weigel am Dienstag dem Stadtrat vorschlagen. Die laufenden Kosten