Die Notfallseelsorge in Neustadt feiert am Samstag ihren 20. Geburtstag. Es gehe dabei um „Erste Hilfe für die Seele“, wie das Protestantische Dekanat betont.

Die Arbeit der Notfallseelsorge geschieht im Wesentlichen durch seelsorgerliche Gespräche und Präsenz des Seelsorgers vor Ort. „Wir helfen zum Beispiel nach Verkehrsunfällen oder wenn ein naher Angehöriger verstirbt und wir über die Rettungsleitstelle in Ludwigshafen von den Einsatzkräften angefordert werden“, erklärt Stephan Oberlinger, Pfarrer in Lachen-Speyerdorf. Mit Stephan Schatull, Pfarrer in Haßloch, und Gerd Rieger, Diakon in der Paulusgemeinde Hambach, leitet er das Team aus 14 ehrenamtlichen Notfallseelsorgern. Feuerwehr, Rettungsdienst oder Polizei fordern sie jeweils an.

Nach der Ausbildung sind die Notfallseelsorger zunächst als Praktikanten bei anderen dabei, bevor sie voll einsatzfähig sind und zu zweit zum Einsatz gerufen werden. Um dieses Ehrenamt mit dem eigenen Beruf in Einklang bringen zu können, tragen alle im Team ein Alarmierungssystem bei sich, mit dessen Hilfe sie ihre Einsatzfähigkeit abstimmen. Coronabedingt wurden die Fortbildungen eingeschränkt, doch auch im Jubiläumsjahr finden Fortbildungen statt, zum Beispiel zur Notfallseelsorge am Telefon. „Eigentlich wollten wir uns zu einer Jubiläumssitzung treffen. Doch auch das wird wohl per Videokonferenz stattfinden“, so Rieger.