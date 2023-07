2000 neue Notfalldosen stehen ab Montag, 10. Juli, in Neustadt bereit. Damit sollen Rettungsdienste die Chance haben, sich schell über einen Menschen in Not informieren zu können, wenn dieser nicht mehr dazu in der Lage ist.

Die Dose beinhaltet ein Notfall-Infoblatt und zwei Aufkleber. Auf dem Blatt können Angaben zum Gesundheitszustand, zu Allergien, Unverträglichkeiten, Medikamenten, Diagnosen, operativen Eingriffen, dem Hausarzt, Pflegedienst und wichtigen Kontaktpersonen gemacht werden. Danach kommt die Dose in den Kühlschrank: weil jeder Haushalt über einen Kühlschrank verfügt und dieser immer gut zu erreichen ist. Zusätzlich auf die Dose hinweisen kann man über die Aufkleber – einer ist für die Innenseite der Eingangstür gedacht, der andere für die Außenseite der Kühlschranktür.

Laut Stadtverwaltung wurden bislang bereits 4000 Notfalldosen ausgegeben, wie die neuen mitfinanziert durch den Lions Club. Die weiteren 2000 Dosen sind beim Fachbereich Familie, Jugend und Soziales in der Konrad-Adenauer-Straße 43 zu haben, ebenso im Bürgerbüro in der Hindenburgstraße 9a, in den Ortsverwaltungen und über die Gemeindeschwestern plus.