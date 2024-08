Der Lambrechter Verbandsbürgermeister Gernot Kuhn (CDU) erhofft sich von dem anstehenden Gespräch über die Notarztversorgung im Tal mehr Klarheit über die aktuelle Situation.

Kuhn war in Urlaub, als die vier Notärzte des Standorts Lambrecht ankündigten, künftig tagsüber unter der Woche keinen Bereitschaftsdienst mehr zu übernehmen. Ihre Argumente, die er bei seiner Rückkehr erfahren habe, seien neu für ihn gewesen, sagte er am Dienstag auf Nachfrage. Wegen des Betrags, den die Verbandsgemeinde seit einigen Jahren als freiwillige Mithilfe zur Finanzierung der Notarztversorgung zur Verfügung stelle, sei er vor einiger Zeit auf einen Vertreter der Kassen zugegangen. Der Grund: „Eigentlich ist das ja keine Aufgabe der Verbandsgemeinde.“ Sein Ansprechpartner bei der Krankenkasse habe zunächst gar nicht gewusst, von was die Rede ist. Nach einem Gespräch mit der Kreisverwaltung habe er dann versichert, dass die Sache nun geklärt sei und die Verbandsgemeinde keine Kosten mehr übernehmen müsse. Dass diese Sicht der Dinge von den Notärzten nicht geteilt wird, sei ihm zu diesem Zeitpunkt nicht klar gewesen, so Kuhn. Anliegen der Notärzte ist es, dass der Weidenthaler Arzt Manfred Reiber, der (tagsüber und unter der Woche) die Bereitschaftsdienste bisher ohne Vergütung übernimmt, künftig eine Pauschale erhält. Dies funktioniert derzeit jedoch nicht. Am Mittwoch nun soll in einem Gespräch mit allen Beteiligten nach einer Lösung gesucht werden.