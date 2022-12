Seit 15 Jahren durchstreift der saarländische Fotograf Andreas Huber mit seiner Fotoausrüstung regelmäßig und zu allen Jahreszeiten die wildromantischen Landschaften Norwegens. Eine Auswahl seiner Aufnahmen stellt er jetzt am Freitag, 16. Dezember, um 20 Uhr in einer live kommentierten Multivisionsshow im Scheffelsaal des Neustadter Saalbaus vor. Die Reise führt vom südlichsten Punkt am Kap Lindesnes bis zum legendären Nordkap. Karten unter anderem bei Tabak-Weiss und der Buchhandlung Quodlibet in Neustadt sowie unter www.saar-pfalz-lichtblicke.de.