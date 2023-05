Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Schon das titelgebende Kurzzitat „… gut Lawttenschlaher, Pfeyffer …“ – eine verbale Kostprobe aus einem Brief Albrecht Dürers aus Venedig an die Freunde im „kalten“ Deutschland, illustriert, in welche „Terra incognita“ die Protagonisten da am Sonntagnachmittag ihr erwartungsfrohes (und zahlreiches!) Publikum in der Neustadter Martin-Luther-Kirche einluden. Als „Duo mon plaisir“ ließen die Lautenistin Andrea Baur und der Blockflötist Norbert Gamm, beides bekannte Größen der Neustadter Alte-Musik-Szene, als Gast der Fördergemeinschaft Alte Winzinger Kirche nicht zum ersten Mal eine musikalische Epoche auferstehen, die aus heutiger Sicht ebenso fern wie spannend ist.

1505 bis 1507 weilte Albrecht Dürer, an dessen 550. Geburtstag im Mai erinnert werden durfte, nachgewiesenermaßen in Venedig; studierte