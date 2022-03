Wenn Ende Mai in Neustadt zum ersten Mal das Demokratiefest gefeiert wird, wird auch erstmals der Johann-Philipp-Abresch-Preis verliehen. Nominiert werden kann praktisch jeder – sofern er sich im Sinne der Demokratie in der Gesellschaft eingebracht hat.

Wer sich „in besonderem Maße für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, kulturelle und politische Teilhabe oder Projekte der Demokratiebildung und Demokratieförderung in Neustadt eingesetzt hat, hat Chancen, den Johann-Philipp-Abresch-Preis zu erhalten – und zwar beim Festakt zum ersten Demokratiefest in Neustadt am 29. Mai, natürlich auf dem Hambacher Schloss. Nominiert werden können laut Stadtverwaltung Einzelpersonen, Initiativen oder Organisationen bis Montag, 21. März.

Benannt ist der mit 2500 Euro dotierte und von der Sparkasse Rhein-Haardt gestiftete Preis nach dem Neustadter Kaufmann Johann Philipp Abresch, der 1832 jene schwarz-rot-goldene Fahne mit sich führte, die beim Hambacher Fest auf dem Turm der Schlossruine wehte und fortan zum deutschen Nationalsymbol für Einheit, Freiheit und Demokratie wurde.

Jury entscheidet

Ein Preiskomitee – dem Oberbürgermeister Marc Weigel, ein Vorstandsmitglied der Stiftung Hambacher Schloss und Vertreter aus den Bereichen Kultur, Wissenschaft und Medien angehört –, wird die eingereichten Vorschläge sichten und die Preisträgerin oder den Preisträger bestimmen. Darüber hinaus wird der überregionale „Hambacher Freiheitspreis 1832“ verliehen. Die Preisträgerin oder der Preisträger wird von der Jury nominiert.

Das Demokratiefest nimmt Bezug auf das Hambacher Fest. Am 27. Mai 1832 und damit vor 190 Jahren zogen mehr als 30.000 Menschen, unter anderem aus Deutschland, Polen, Frankreich und Großbritannien auf das Hambacher Schloss und demonstrierten für Freiheit, Demokratie und eine nationale Einheit.

Info

Bewerbungen beziehungsweise Vorschläge können online unter www.neustadt.eu/demokratiepreis2022 eingereicht werden. Ansprechpartnerin der Stadtverwaltung ist Julia Ohde, erreichbar dienstags bis freitags von 8 bis 12 Uhr unter Telefon 06321 855-1147 sowie per E-Mail an anerkennungspreis-demokratiefest2022@neustadt.eu