In einigen Tagen wird die zweite Saison von „Wasser in die Stadt “ in der Laustergasse starten. Mitarbeiter des Bauhofs haben die Rinne am Mittwochmorgen mit einem Hochdruckreiniger vom Winterdreck befreit. Nach Angaben von Stadtpressesprecher Tobias Grauheding sei die Anlage nach dieser Grundreinigung wieder einsatzbereit. Die Stadtwerke wollen das Wasser noch vor Ostern wieder laufen lassen – voraussichtlich Anfang nächster Woche. „Wasser in die Stadt“ wurde Anfang Juni 2021 in Betrieb genommen. Der 90 Meter lange Wasserlauf zwischen Kriegerdenkmal und Elwedritschebrunnen hat knapp zwei Millionen Euro gekostet, die Bauzeit in der Laustergasse betrug ein Jahr. Über Sommer war der kleine Bachlauf ein beliebtes Ziel von Familien. Das Wasser stammt aus dem Grundwasser unterhalb des Klemmhofs und fließt danach in den Speyerbach. „Wasser in die Stadt“, das von Bürgerstiftung und Lions Club gefördert wird, soll fortgeführt werden. Der nächste Bauabschnitt ist der Juliusplatz.

Nach der Winterpause haben die Stadtwerke vor Kurzem bereits alle Lauf- und Springbrunnen in Neustadt wieder in Betrieb genommen. Zuvor waren die Anlagen geprüft, gewartet und gereinigt worden. Nach Ostern müssen fünf Brunnen noch einmal für Abdichtungsarbeiten abgeschaltet werden. Es handelt sich um die Brunnen in der Hauberallee, am Jakobusplatz und Rathaus in Hambach sowie auf der Haardt um Brunnen am Lindenbaum und Dorfplatz. Da die Brunnen zum Teil aber geschmückt werden, sollen alle Anlagen auf jeden Fall über Ostern laufen.