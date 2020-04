Ab Montag gilt auch in Rheinland-Pfalz Maskenpflicht beim Einkaufen sowie in Bus und Bahn Das wird Händler und Kunden freuen, die bereits einen Mund-Nasen-Schutz getragen haben. Eine Aktion von Rotary und Wirtschaftsentwicklung kommt außerdem gerade recht.

Neustadter Wochenmarkt-Kunden hatten sich am Montag bei der Redaktion beschwert: Nicht alle Beschicker würden Schutzmasken tragen. Was indes auch für den ein oder anderen Marktbesucher gegolten haben dürfte. Ab Montag allerdings hat niemand mehr eine Wahl. Ab dann gilt wegen der Corona-Pandemie Maskenpflicht beim Einkaufen und in öffentlichen Verkehrsmitteln. Bis dahin gilt nur die dringende Bitte der rheinland-pfälzischen Landesregierung, Masken zu nutzen.

Warum eine Maske?

Der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft (WEG) zufolge berichten Neustadter Einzelhändler, dass nur ein Viertel der Kunden beim Betreten eines Ladens einen Mund-Nasen-Schutz trägt, seit ab 20. April wieder geöffnet werden darf. Viele müssten erst noch einmal über Sinn und Zweck aufgeklärt werden, seien dann aber sofort bereit, eine Maske aufzuziehen – wenn sie denn eine hätten oder sie gleich in der Innenstadt kaufen könnten.

Sinn und Zweck hat Ministerpräsidentin Malu Dreyer am Mittwochmorgen so auf den Punkt gebracht: „Ich schütze Dich, Du schützt mich.“ Das Land hat sich nach anfänglichem Zögern doch für die Maskenpflicht entschieden, um eine bundesweit einheitliche Regelung zu ermöglichen.

Idealer Zeitpunkt

Eine Aktion der WEG und des Rotary Clubs Neustadt kommt da genau richtig. Sie soll den Corona-Schutz kombinieren mit Unterstützung für die lokalen Unternehmen und Hilfe für die Tagesbegegnung „Lichtblick“. Dreh- und Angelpunkt der Initiative ist, einen Anreiz dafür zu bieten, die Schutzmaske in Neustadt zu kaufen, statt sie beispielsweise im Internet zu bestellen.

An Firmen sind örtliche Nähstuben, Stoffläden und Händler im Boot. Die einen fertigen Schutzmasken selbst an und bieten sie auch zum Verkauf, wie Karin Henneke von Rotary erzählt, die anderen verkaufen sie nur. Die Masken würden auf jeden Fall den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts entsprechen. Vor allem kleine Nähgeschäfte oder Schneidereien würden unterstützt, wenn die Neustadter am Ort ihre Maske erwerben, so der Appell Hennekes.

Acht bis 10,50 Euro

Der regionale Verkauf kommt außerdem dem „Lichtblick“ zugute. 50 Cent vom Verkaufserlös – Rotary und WEG sprechen von einem Preis von acht bis 10,50 Euro je Maske – gehen in den Spendentopf für die soziale Einrichtung in der Amalienstraße. Jedes Unternehmen und auch jeder Kunde könne natürlich zusätzlich spenden.

Derweil suchen Rotary und WEG noch zusätzliche Partner und Unterstützer. Jedes Unternehmen, das mitnähen und verkaufen will, kann sich melden (E-Mail an christian.forsch@neustadt.eu). Außerdem suchen jene Firmen, die schon dabei sind, noch nach Aushilfskräften, die beim Nähen mithelfen. Wer daran interessiert ist, kann eine E-Mail an info@rotary-nw.de schicken.

Alle Informationen zum Thema Schutzmasken sowie die jüngste Aktion finden sich ab Montag laut Stadtverwaltung auch auf der städtischen Homepage: wirhelfen.neustadt.eu. Bereits ab Donnerstag ist die Liste der an der Masken-Aktion beteiligten Firmen bei den Rotariern unter www.rotary-nw.de zu lesen.