Wer suchet, der findet: Denkmalpfleger Stefan Ulrich hat bei seinen Forschungen zum Pfälzer Fachwerkbau ein weiteres Gebäude des Mittelalters in Neustadt entdeckt. Der Clou: das Haus in der Kellereistraße 8, in dem sich heute unten eine Bäckerei mit Café und oben auf zwei Etagen eine Wohnung befinden, wurde bislang eigentlich für einen Renaissance-Bau gehalten.

Noch der Chronist Friedrich Jakob Dochnahl berichtet im 19. Jahrhundert von einer heute nicht mehr vorhandenen Bauinschrift mit dem Wortlaut: „Als Pfalzgraf Friedrich Churfürst was, baut Weiprecht Ziegler, der mich besass, nach Christi Geburt 1555 die Jahreszahlt was.“ Doch wie Ulrich ermittelt hat, bezieht sich diese Angabe wohl „nur“ auf einen Umbau – das Haus selbst stand da bereits über 100 Jahre. Das jedenfalls haben die dendrochronologischen Untersuchungen an verschiedenen Balken des Dachstuhls ergeben, die er beim Jahrringlabor Hofmann in Nürtingen in Auftrag gegeben hat. Die verwendeten Eichen wurden demnach im Jahr 1449 geschlagen.

Schon früher war an dem giebelständigen Haus eine gewisse „Altertümlichkeit“ aufgefallen, die man allerdings unter Verweis auf die Inschrift dem Konservativismus des Bauherrn und/oder des Zimmermanns zugeschrieben hatte. Im Lichte der neuen Erkenntnisse stellt sich die Baugeschichte nun aber ganz anders da. Auch wenn an der Fassade Richtung Kellereistraße keine Proben entnommen werden konnten, spricht vieles dafür, dass das Fachwerk hier noch im Wesentlichen originales Mittelalter ist – allerdings wurden die Fenster irgendwann vergrößert und dabei auch Veränderungen bei den Gefachen vorgenommen. An der Seite zur Badstubengasse hin ist der Zustand heute kaum noch original. An die ursprünglich freie Rückseite zum Speyerbach hin, ist in den 70er Jahren ein modernes Gebäude herangebaut worden, sodass sich hier kein Befund ergibt. Zum Innenhof hin scheint es ursprünglich einen offenen Laubengang gegeben zu haben, der wohl bereits bei dem Umbau Mitte des 16. Jahrhunderts geschlossen wurde. Damals entstanden auch der hofseitige Treppenturm, der Verbindungsgang über der Hofeinfahrt und das Nachbargebäude Kellereistraße 6.

Auch diese Baumaßnahmen, durch die ein bedeutender Baukomplex in direkter Nachbarschaft des Pfalzgrafenschlosses und der „Amtskellerei“ entstand, sind stadthistorisch sehr bedeutsam: Auftraggeber war der erste Amtskeller Weiprecht Ziegler, der hier seine Privatunterkunft in fußläufiger Nähe seines Arbeitsplatzes bezog. Er verwaltete, so Ulrich, seit 1534 für den Kurfürsten die Einkünfte aus dem Oberamt Neustadt und war seit der Umstrukturierung der Verwaltung im Jahre 1545 auch erster Landschreiber.