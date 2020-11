Auch die Ladengalerie Kunstwerk in der Rathausstraße zeigt Farbradierungen von Janosch – und zwar frühe, kleinformatige, die in den 70er Jahren in kleiner Auflage für den Merlin-Verlag entstanden. Tigerente & Co. findet man hier noch nicht, dafür autobiografisch inspirierte Arbeiten wie „Och diese dämliche Krawatte“, die einen Bezug zu seinen Eltern herstellt, und allgemein-menschliche wie „Eine Familie steht ihren Mann“ oder „Im Grünen wohnen“ – alle bereits im typisch hintersinnig-humoristischen Janosch-Stil. Auch zwei Engel haben es – Weihnachten ist schließlich nicht mehr fern – in die Schau geschafft. Zu sehen (und zu kaufen) sind die zehn Blätter bis 31. Dezember zu den normalen Öffnungszeiten: dienstags bis freitags 11–18 Uhr und samstags 9.30–15.30 Uhr.