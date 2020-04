Vergangene Woche hatte die Marienhaus Unternehmensgruppe, Träger des Neustadter Krankenhauses Hetzelstift, angekündigt, Kurzarbeit beantragen zu wollen. Der Anlass: Die Pauschale des Bundes pro frei gehaltenem Bett wegen der Corona-Krise sei zu niedrig. Bei der Kurzarbeit will sie in ihren 14 Kliniken stufenweise vorgehen, betroffen sein soll zuerst die Verwaltung. Noch aber ist es nicht so weit: Wie die Marienhaus GmbH auf Anfrage mitteilte, wird weiterhin geprüft. Derzeit sei noch nicht zu sagen, wann es genau losgehe und wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen sein werden. Im Hetzelstift wurden Stand Mittwoch vier Coronavirus-Patienten versorgt, alle auf der Normalstation. Im Bereich des Gesundheitsamts Bad Dürkheim lag die Anzahl der Corona-Fälle am Mittwochmittag bei 397 (Vortag 395), davon 307 (305) im Landkreis und unverändert 90 in der Stadt Neustadt. Im Kreis Südliche Weinstraße lag die Anzahl ebenfalls unverändert bei 141.