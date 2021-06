In St. Martin werden für die Corona-Teststation noch Helfer gesucht. Seit 14. Juni sind Tests in der Kulturscheune möglich. Die Öffnungszeiten sind montags, mittwochs und freitags von 13 bis 16 Uhr, samstags und sonntags von 10 bis 14 Uhr. An den ersten fünf Öffnungstagen wurden rund 400 Abstriche durchgeführt. Darüber informierte Ortsbürgermeister Timo Glaser (CDU).