Am 23. August öffnet die protestantische Kindertagesstätte Rasselbande ihre Pforten im Gebäude der ehemaligen Grundschule Schöntal (Sauterstraße 95). Laut Kita-Leitung können sich interessierte Eltern noch um einen Platz für ihre Kinder bewerben – vor allem Kinder, die älter als drei Jahre sind. Der Kita-Betrieb ist im offenen Konzept geplant. Bewerbungen für einen Kita-Platz können unter Telefon 06321/2287 oder per E-Mail an info@rasselbande-nw.de erfolgen.