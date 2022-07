Stand Donnerstagnachmittag haben die Neustadter bislang 90.444 Kilometer bei der Aktion Stadtradeln zurückgelegt. Seit dem 16. Juli radeln 712 Radfahrer – darunter 15 Stadtratsmitglieder – in 73 Teams um die Wette. Das Hauptanliegen der Aktion: Die Menschen aus dem Auto auf das Fahrrad zu bekommen und somit der Umwelt etwas Gutes zu tun. So konnten die Teilnehmer laut Webseite bereits den Ausstroß von 14 Tonnen Kohlenstoffdioxid vermeiden, indem sie das Auto stehen ließen. Das Stadtradeln läuft noch eine Woche, bis Freitag, 5. August. Wer sich auf den letzten Drücker noch anmelden will, kann das unter stadtradeln.de/neustadt-weinstrasse tun. Im vergangenen Jahr „erradelten“ rund 1100 Teilnehmer insgesamt 227.854 Kilometer.