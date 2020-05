Nessy hat im Kompost etwas Tolles entdeckt: einen großen Käfer mit Horn. Zwei Expertinnen erklären ihr und Nils, was das für ein Tier ist.

„Das sind aber große Oschis“, ruft meine kleine Schwester Nessy, als sie die Fotos der Nashornkäfer sieht. Geschossen wurden sie von Tina Herbring und Karin Haas von der Solidarischen Landwirtschaft Akazienhof Neustadt. Als sie unlängst den Kompost umsetzten, waren sie auf die bis zu vier Zentimeter langen Käfer gestoßen – die gute Flieger sind.

Trotz seiner Größe ist der Nashornkäfer selten zu sehen. Dabei lebt er meist nah der Menschen. Denn am liebsten hält er in Gärten, Parks, Komposthaufen, Sägewerken oder Strohlagern auf, wie Karin Haas erzählt.

„Seinen deutschen Namen verdankt er dem nach hinten gebogenen, stark ausgeprägten Horn, das nur die Männchen in der Mitte der Kopfoberseite tragen“, weiß sie außerdem. „Die Weibchen haben dort nur einen kleinen, unscheinbaren Höcker.“

Drei bis fünf Jahre dauert es, bis aus dem Engerling, also der Käferlarve, ein Käfer wird. Die Engerlinge ernähren sich von Holz und Sägemehl. Wer also immer ein paar Zweige oder Ästchen in seinen Komposter gibt, hat später möglicherweise diese Engerlinge auch im Kompost. „Die ausgewachsenen Käfer erscheinen im Mai. Sie leben nur vier bis sechs Wochen lang“, sagt Karin Haas abschließend.

„Dann schauen wir jetzt mal, ob wir noch weitere hier entdecken“, meint meine Schwester. „Wir brauchen nicht extra in den Frankfurter Zoo, um Nashörner zu sehen. Wir haben selbst welche in Neustadt – wenn auch im Bonsaiformat ...“