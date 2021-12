Das muntere Trio brachte gute Stimmung mit zum regnerischen, grauen Nikolauslauf des LC Haßloch am vergangenen Samstag. Die drei Studentinnen nahmen das Motto „Nikolaus“ ernst und besorgten sich ein Rentiergeweih für den Kopf, die Nase wurde rot getupft, so trabten sie als das bekannte „Rudolph, the Rednosed Reindeer“ durch den Match.

Der Ohrwurm aus den USA mit dem erfolgreichen Weihnachtslieder lief allerdings nicht im Badepark. Schmucklos, freudlos waren eben das Wetter und die Corona-Vorgaben. Dennoch nahmen sich die drei fröhlichen jungen Frauen die Zeit für ein Gespräch. Sie waren aus Mainz angereist und gehören einer Uni-Sportgruppe an. Auch wenn Corona ihre Vorlesungen meist auf virtuelle Treffen beschränkt, Sport ist immerhin gemeinsam unter Einhaltung aller Vorschriften möglich.

Zweimal die Woche beim Unisport

Wobei es Psychologiestudentin Hanna Bartmann besonders hart trifft. Sie gesteht, noch keine einzige Live-Vorlesung erlebt zu haben. Lena Metzner hingegen belegt ein exotisches Fach und studiert Meteorologie. Schnell fügt sie erklärend hinzu: „Das ist Wetterkunde.“ Wahrscheinlich haben die Reaktionen ihrer Mitmenschen bislang erkennen lassen, dass diese zuerst an „Meteore“, also die Sternschnuppen aus dem All, gedacht haben, als sie von dem Studiengang hörten. Jedenfalls ist ihr Studiengang mit nur 15 Studenten so klein besetzt, dass diese sich immerhin tatsächlich im echten Leben zum Lernen begegnen dürfen.

Die drei Läuferinnen suchten in den vergangenen Wochen nach einer Startmöglichkeit und freuten sich, dass der Nikolauslauf schließlich gestartet wurde. Zweimal in der Woche treffen sie sich zum Unisport. Sie sagen: „Dabei entstehen wenigstens soziale Kontakte. Es ist sehr familiär, es ist ein Ausgleich für die Corona-Einschränkungen.“ Die Idee, dass es einen echten „Nikolauslauf“ gibt, fanden sie so klasse, dass sie auch das miese Wetter nicht abschrecken konnte. Die fünf Kilometer absolvierten sie dann gemeinsam und erreichten in trauter Eintracht in 23:41 Minuten das Ziel auf Rang fünf. Und das Geweih saß nach dem Zieleinlauf immer noch perfekt auf dem Kopf. Sie trainieren trotz des Spaßes durchaus gezielt, wie ihr gutes Ergebnis beweist.

Am Ende es Gesprächs enthüllt Lena Metzner auch, dass sie sogar einen lokalen Bezug zur Gegend um Haßloch hat. Sie stammt aus Bad Dürkheim und engagierte sich auch als Kindertrainerin beim LTV Bad Dürkheim. Jetzt zählt sie an der Universität zu einem Team von vier Trainern, die für die sportlichen Studierende ein strukturiertes Leichtathletiktraining anbieten.