Die „Nikolaus-Stiefel-Suche“ der Willkomm-Gemeinschaft hat inzwischen Tradition. Zum vierten Mal geht die Aktion am Samstag in der Neustadter Innenstadt über die Bühne.

Für Samstag, 3. Dezember, lädt die Willkomm Kinder ein, auf die Suche nach ihrem gefüllten Stiefel zu gehen. „Wir verzeichnen jährlich eine steigende Teilnehmerzahl“, berichtet Charlotte Merkel, Geschäftsführerin der Neustadter Willkomm-Gemeinschaft. 2021 seien es schon 330 Stiefel gewesen. „Bereits vor etlichen Monaten“ seien die Willkomm-Mitarbeiter darauf angesprochen worden, ob die Aktion dieses Jahr wieder stattfinde.

Worum es bei der Aktion geht, erklärt Daniela Diefenbach, Inhaberin der Flugbörse: „Die Neustadter Kinder haben am Samstag vor dem offiziellen Nikolaustag sozusagen schon einen vorgezogenen Nikolaus. Die sauberen Kinderstiefel können auch am 1. Dezember noch zwischen 10 und 18 Uhr in der Flugbörse in der Friedrichstraße 3 abgegeben werden.“ Am Samstag, 3. Dezember, können die Kinder dann zwischen 10 und 14 Uhr in der Innenstadt auf Stiefelsuche gehen. „Unser Willkomm-Nikolaus holt die Stiefel in der Flugbörse ab und verteilt die befüllten Stiefel in den Schaufenstern der teilnehmenden Geschäfte“, erläutert Sabine Omlor, stellvertretende Vorsitzende der Willkomm-Gemeinschaft.

Insgesamt 22 Willkomm-Mitgliedsbetriebe beteiligen sich diesmal und stellen die Schaufenster ihrer Läden für die Stiefelsuche zur Verfügung. Dank der Sponsoren bleibe „die Suche kostenlos für alle Teilnehmer“, erklärt Merkel.