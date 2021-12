Zufriedene Gesichter bei der Willkomm-Gemeinschaft, strahlende Augen bei vielen Kindern: Das ist die positive Bilanz der Nikolaus-Stiefel-Suchaktion 2021.

330 Stiefel sind dieses Mal von Kindern abgegeben worden. Die Willkomm ist begeistert von der Steigerung um 65 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. „Nachdem bei der zweiten Auflage 2020 schon 200 Schuhe abgegeben wurden, haben uns diesmal 330 Schuhe erreicht“, so Daniela Diefenbach von der Flugbörse. Drei Tage lang konnten die Neustadter Kinder bei ihr in der Innenstadt einen Schuh abgeben. Am Samstag machten sich die Kinder dann auf die Suche. Der Nikolaus hatte die gefüllten Stiefel in eines der Schaufenster in der Innenstadt gestellt. Willkomm-Geschäftsführerin Charlotte Merkel freute sich: Die frühzeitige und umfangreiche Werbung habe sich ausgezahlt. Die Aktion zeige, „wie wichtig es ist, dass etwas für die Kinder getan wird“. Für die Willkomm, die sich bei der Flugbörse und bei Globus für die Unterstützung bedankt, sei jetzt schon klar: 2022 wird es die vierte Auflage der Stiefelaktion geben.