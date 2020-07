Verwaiste Bushaltestellen bedeuten leere Fahrzeuge: Für Berufsbusfahrer wie Stanislaw Wadas ist der Job in Corona-Zeiten eine einsame Angelegenheit. Dennoch muss er zurzeit viel Fingerspitzengefühl beweisen.

Freie Sitzplatzwahl, keine Fahrkartenkontrolle und überpünktliche Fahrten – bis vor wenigen Wochen waren das noch Wunschvorstellungen der Fahrgäste des häufig überfüllten öffentlichen Nahverkehrs. Heute ist es Realität und zeugt von wenigen Gästen, Sicherheitsabständen zu den Fahrern und ausgedünnten Fahrplänen. Der ÖPNV bleibt von der Corona-Krise natürlich nicht verschont.

Die Bushaltestelle am Haardter Winzer ist menschenleer. Auf den Straßen herrscht gähnende Leere. Es ist 11.15 Uhr kurz vor Ostern. Ein Wochentag, an dem in anderen Jahren jeder seinen Besorgungen für die anstehenden Festtage nachgeht. Doch heute ist keine Menschenseele auf der Straße. Dafür ertönen Stimmengewirr, Radiotöne und Hundegebell aus gekippten Fenstern der umliegenden Häuser. Jeder, der kann, bleibt zu Hause in Zeiten der Covid-19-Pandemie.

Verkehrsverbund fährt nach Ferienfahrplan

Über den ursprünglichen Linienfahrplan wurde in aller Eile ein sogenanntes Fahrplan-Grundangebot geklebt. Der Ersatzfahrplan hängt schief unter der Abdeckung. Innerhalb der vergangenen Wochen hat der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) sein Angebot nach und nach reduziert. Seit dem 30. März gilt nun das Grundangebot, welches sich an den Ferienfahrplänen orientiert.

Die Linie 511 fährt normalerweise vom Ortsteil Haardt über den Bayernplatz und den Böbig zum Weinstraßenzentrum mit Haltestelle am Globus-Einkaufsmarkt und weiter bis zum Hauptfriedhof. Nach dem neuen Ersatzfahrplan entfallen die letzten Stationen. Endstation ist die Haltestelle Globus.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Video: Lübke/View/Dell/Seebald

„Ich fühle mich sicher“

Auf die Minute genau fährt der Bus vor. Der Fahrer öffnet die hinteren Türen, vorne bleibt alles geschlossen. An der Vordertür klebt ein Zettel: Die Fahrgäste werden darauf hingewiesen, dass das Einsteigen zum Schutz des Fahrers nur hinten möglich ist. Der Fahrerbereich ist durch ein Absperrband von den Fahrgastsitzen getrennt. An dem rot-weißen Plastikstreifen hängt ein Schild, das die Gäste auf den Sicherheitsabstand hinweist. „Ich denke, dass der Abstand zu den Fahrgästen gut für den Fahrer ist“, erklärt Fahrer Stanislaw Wadas. Wadas kommt aus Polen und arbeitet seit gut vier Jahren als Busfahrer. Er hat einen kleinen Desinfektionsmittel-Spender von seinem Arbeitgeber bekommen, den er bei sich hat. „Ich fühle mich sicher bei der Arbeit“, sagt er.

Kein Wunder: Der Bus ist leer. Wadas fährt nämlich ohne Gäste. Im Hintergrund läuft das Radio. Immer wieder ertönt eine Stimme: Die automatische Ansage zählt eine Haltestelle nach der nächsten auf. Der Bus passiert jede Station ohne Halt. Niemand wartet an den Stopps. „Ich dachte, dass es in der Karwoche wieder mehr Gäste werden, die den Bus zum Globus nehmen“, sagt der Fahrer. Aber bis jetzt seien nicht viele mitgefahren.

Straßen sind zugeparkt

Wadas manövriert das Fahrzeug durch die Straßen. An beiden Straßenseiten stehen beinahe lückenlos geparkte Autos. Klar, fast jeder ist zu Hause. Für Busfahrer müssen deshalb noch mehr Fingerspitzengefühl und Vorsicht walten lassen als sonst, denn die Straßen sind enger geworden.

Am Bahnhof Böbig kommt der Bus dann einige Minuten zum Stehen. Die regulären Zug- und Busfahrpläne sind eng aufeinander abgestimmt. Der minutenlange Halt gibt den Zuggästen die Gelegenheit, auf den Bus zu wechseln. Doch heute hält kein Zug. Es steigt niemand ein. Der Bus setzt sich ohne Fahrgäste in Bewegung.

Noch vor der geplanten Ankunft erreicht der Bus die Endstation am Globus-Markt. Zwar sind einige Menschen rund um den Markt unterwegs, jedoch wartet niemand an der Haltestelle. „Viele sind vielleicht lieber mit dem eigenen Auto oder dem Fahrrad unterwegs, um nicht mit anderen in Kontakt zu kommen“, vermutet Wadas. Er fährt jetzt zurück zum Hauptbahnhof, bevor er seine letzte Tour heute fährt. Wahrscheinlich wieder mit kaum einem Fahrgast an Bord.