Dass die Pfalzliga-Damen des TC Deidesheim am Sonntag gegen TC Blau-Weiß Herxheim nicht als Siegerinnen vom Platz gehen würden, zeigte sich schon früh. Dennoch waren einige Partien in diesem Aufeinandertreffen heiß umkämpft.

Die Damen des TC Deidesheim unterlagen am Sonntag auf ihrer eigenen Anlage dem TC Blau-Weiß Herxheim mit 4:17 in der Medenrunde der Pfalzliga. Die Niederlage sieht auf dem Papier zwar deutlich aus, doch auf den Plätzen ging es hart zur Sache. Die Deidesheimer Damen verloren einige Matches unglücklich. So etwa Kerstin Sebastian, die gegen die Herxheimerin Lea Volk den ersten Satz mit 6:4 gewann. Nach der Niederlage im zweiten Satz mit 4:6 ging es in den Match-Tiebreak, bei dem lediglich Punkte statt Spiele ausgespielt werden. Hier unterlag dann Sebastian knapp mit 8:10.

Brenner holt zwei Punkte

Besser machte es ihre Clubkameradin Laura Brenner. Die 22-Jährige hatte mit der erst 13-jährigen Taleja Bauer eine unangenehme Gegnerin. Die Begegnung geriet Punkt 12 Uhr in die entscheidende Phase im Match-Tiebreak. Es folgte „High Noon“ in Deidesheim mit viel Dramatik. Nach einer Zwei-Punkte Führung Brenners glich Bauer aus und ging selbst mit 8:6 in Front. Zu diesem Zeitpunkt sah es schlecht aus für die Deidesheimerin. Denn nach einem klaren 6:1-Sieg Brenners im ersten Satz übernahm ihre junge Gegnerin mit teils fragwürdigen „Aus“-Rufen das Kommando. Mehrmals ließ sich Brenner ungläubig den Abdruck des Balles zeigen, der für sie jeweils einen Punktverlust bedeutete. „Es macht keinen Spaß, ich glaub ich hör’ auf“, rief die Deidesheimerin beim 5:6 im zweiten Satz. Selbst Oberschiedsrichter Hendrik Becker wurde bemüht, um einen Ballabdruck zu untersuchen, der letztlich zu einem Punkt für Bauer führte. Brenner hatte komplett ihre Konzentration verloren. So kam Bauer mit einem 7:5 zum Satzausgleich gegen die Deidesheimerin. Im Match-Tiebreak richteten sich daher alle Augen der Fans und des Schiedsrichters auf die weißen Linien, die das Feld begrenzen. Mit letzter Nervenkraft beendete Brenner schließlich das Match mit einem 10:8 und holte damit zwei Punkte für ihr Team. „Ich kann jetzt gar nichts zu dem Spiel sagen, ich bin zu aufgewühlt“, lautete ihr Kommentar.

Übergangsrunde ohne Absteiger

Hibbelig und mindestens ebenso aufgeregt wie die Spielerinnen in den Partien verfolgte Mannschaftsführerin Ann-Catherin Werner die ersten drei Einzel. Sie war erst danach an der Reihe. Die 29-Jährige aus Ruppertsberg spielt schon seit der Kindheit in Deidesheim und unterbrach ihren Einsatz nur während ihres BWL-Studiums. Am 1. Juli startet sie nach ihrer Promotion in einer neuen Arbeitsstelle in Mannheim. Schon vorher musste sie ihre Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiterin an der Universität Mannheim mit dem Training in Deidesheim unter einen Hut bringen. „Es war schon hektisch, um 18.30 Uhr pünktlich zum Training auf dem Platz zu sein bei den vielen Baustellen auf der Strecke. Ich kam immer direkt aus dem Büro und zog mich erst auf der Anlage um“, erzählt sie.

Die Niederlage gegen Herxheim bahnte sich bereits früh an, um so mehr freute sich Werner und ihr Team über den Auftakterfolg vor einer Woche. Beim TC Bad Dürkheim siegten die Deidesheimerinnen mit 12:9. Für Werner sind Niederlagen in dieser Saison allerdings „kein Beinbruch“. Sie erklärt: „Wir sind Aufsteiger, können diesmal aber wegen der Corona-Krise nicht absteigen. Die Saison hat später gestartet, geht in den Ferien weiter, da sind bei allen Teams nie alle wichtigen Spieler dabei. Daher wird die Runde nur als Übergangsrunde gespielt. Wir nutzen dies, um Erfahrung gegen die neuen Gegnerinnen zu sammeln.“ Letztlich zähle immer der Mannschaftsgedanke, Spaß haben, gemeinsam gewinnen, aber auch gemeinsam verlieren.

So spielten sie

Melanie Braun – Isabella Stefanini Lischka: 4:6, 4:6; Kerstin Sebastian – Lea Volk: 6:4, 4:6, 8:10; Andrea Biro – Anna-Lena Bürckmann: 6:3, 6:0, Laura Werner – Anouk Herrmann: 4:6, 2:6; Ann-Catherin Werner – Friederike Porath: 4:6, 2:6; Laura Brenner – Taleja Bauer: 6:1, 5:7, 10:8; Doppel: Braun/Biro – Fasch/Volk: 3:6, 3:6; Sebastian/Werner – Lischka/Bürckmann: 3:6, 6:7; Werner/Brenner – Herrmann/Porath: 1:6, 0:6.