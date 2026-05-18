Gerd Freymüller moniert drei nicht gegebene Elfmeter im Auswärtsspiel in Breitenthal. Im Interview bewertet er die Saison.

Vor zwei Wochen bot sich dem in dieser Saison bis dahin ungeschlagenen 1. FFC Niederkirchen noch die Möglichkeit, den TuS Wörrstadt aus eigener Kraft vom ersten Tabellenplatz der Frauenfußball-Verbandsliga Südwest verdrängen zu können. Nach zwei Niederlagen in Folge ist dies aber nun nicht mehr möglich. FFC-Trainer Gerd Freymüller äußerte sich im Gespräch mit der RHEINPFALZ nach der 0:4-Niederlage vom vergangenen Samstag beim Topspiel in Wörrstadt zu den Gründen.

Herr Freymüller, warum hat der FFC die Chance zur Meisterschaft nicht genutzt?

Da im April die beiden Spiele gegen den SC Siegelbach II und bei Fortuna Göcklingen vom Gegner kurzfristig abgesagt worden sind, kamen wir aus dem Rhythmus. Entscheidend ist aber noch mehr gewesen, dass unsere junge Mannschaft beim Auswärtsspiel in Breitenthal dem Gegner emotional nicht gewachsen war. Außerdem wurden uns in diesem Spiel zu Unrecht drei Elfmeter verwehrt. Dies können wir durch Videoaufzeichnungen belegen. Ergebnis war dann leider eine 0:1-Niederlage.

War deshalb am Samstag in Wörrstadt die Anspannung weg?

Ja. Wir haben nicht mehr so stark dagegengehalten, weil wir wussten, Wörrstadt nicht mehr überholen zu können. Wörrstadt hat verdient gewonnen.

Sind Sie trotzdem mit dem Verlauf dieser Saison zufrieden?

Das bin ich auf jeden Fall. Wir haben zwei Jahre konstant auf einem hohen Niveau gespielt. Nach dem dritten Tabellenplatz vergangene Saison haben wir bereits zwei Tage vor Schluss den zweiten sicher. Wir haben die wenigsten Gegentreffer hinnehmen müssen, und unsere Spielführerin Jasmin Mackert führt mit 33 Treffern nicht nur überlegen die Torschützenliste der Verbandsliga Südwest an, sondern ist auch die zweiterfolgreichste aller deutschen Viertligisten.

Gibt es auch etwas zu kritisieren?

Ich kritisiere vor allem, dass in der nur zwölf Mannschaften umfassenden Regionalliga Südwest Teams mit wenigen Punkten den Klassenerhalt schaffen können, aber stärkeren Verbandsligisten der Aufstieg verwehrt bleibt, wenn sie nicht Meister werden.