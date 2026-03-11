Der Elmsteiner Zipline-Park startet am 21. März in die neue Saison. Die Anlage feiert in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen.

Für schwache Nerven und Höhenangst ist Ziplining definitiv nicht das Richtige. Bei den Rutschfahrten am Seil geht der Blick teilweise über 20 Meter in die Tiefe. In luftiger Höhe gleiten die Besucher auf 18 Ziplines von Baum zu Baum. Dabei sind sie freilich gut abgesichert – mit einer doppelten Klettersicherung. Vor dem Start gibt es eine Einführung in die Sicherheitstechnik sowie eine Übungsfahrt auf zwei kurzen Ziplines und einen Absprung.

Nach der Winterpause öffnet der Park nun wieder am 21. März. Gruppen ab zehn Personen können bereits ab dem 15. März Termine anfragen. Auch in diesem Jahr stehen wieder Familientage auf dem Programm, an denen Jugendliche Preisnachlässe erhalten. Auch ein nächtliches Ziplining ist wieder geplant, es steht unter dem Motto „Midnight-Zipping zum Perseiden-Meteorschauer“ (27. Juli und 8. August, jeweils ab 21 Uhr). Die Plätze sind limitiert, eine Anmeldung ist erforderlich.

Laut Rene Verdaasdonk, einem der drei Geschäftsführer des Parks, sind die Besucherzahlen – von der Corona-Zeit abgesehen – über die Jahre hinweg stabil geblieben. Im Verhältnis zu der Anzahl von Guides, die dem Park zur Verfügung stehen, „passt die Auslastung“. Bei höheren Besucherzahlen müssten mehr Guides engagiert werden.

Info

Saisonstart ist am 21. März. Öffnungszeiten: Wochenenden und Feiertage, in den Sommerferien zusätzlich donnerstags bis sonntags. Für Gruppen ab zehn Personen sind Buchungen auch außerhalb der Öffnungszeiten möglich.

Mindestgewicht der Nutzer: 35 Kilo, Höchstgewicht: 120 Kilo.

Adresse und Kontakt: Elmstein Eschkopfstraße, Telefon: 06328 – 98494-60; E-Mail: info@zipline-elmstein.de, Tickets und Infos: www.zipline-elmstein.de