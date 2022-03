Wie christliche Lebenskunst lehrt, die Widrigkeiten des Lebens auszuhalten.

Beim besten Willen: Nicht alles lässt sich geraderücken. Vor einiger Zeit hat mir eine Kollegin ein Bild gezeigt. Abgebildet ist der Turm von Pisa, der bekanntlich schief ist. Rot hinterlegt ist ein Schriftzug: „Bitte nicht geraderücken.“

Das entlockt auf den ersten Blick ein Schmunzeln. Es ist ja gerade das, was den Turm so unverwechselbar macht. Die Geschichte, die zu diesem Bauwerk erzählt wird, hat mich nachdenklich gestimmt.

Der schiefe Turm

Der Turm in Pisa war als Glockenturm geplant worden. So hatte man angefangen zu bauen. Die ersten Stockwerke waren fertig. Da sackte nach zwölf Jahren das Fundament ab. Das, was so schön geplant war, war nicht mehr in dieser Pracht zu sehen. Die Erschütterung darüber soll fast 100 Jahre angedauert haben. Doch die Menschen haben, Generationen später, das Vorhaben nicht aufgegeben und in der Baustelle den Traum wiederentdeckt. Und sie haben ihn wahr gemacht. Es fing damit an, dass sie den schiefen Turm nicht abgerissen, sondern ihn so aufgenommen haben, wie er war.

Auf Krummem weiterzubauen, ist eine architektonische Meisterleistung. Jedes weitere Stockwerk muss das Problem aufnehmen und zugleich Teil der Lösung sein, um in die Höhe zu kommen – und vor allem auch um stabil, tragfähig zu sein.

Damit leben lernen

Wie das geht? Es erinnert mich an manche Gespräche gerade in diesen Tagen: nicht übertünchen, nicht kleinreden – sondern die Verletzungen, die Schwierigkeiten, die Sprachlosigkeit, die da ist, aufnehmen. Manche nennen es christliche Lebenskunst. Sie kommt zum Tragen, wo ich es aushalte, dass es Brüche, Fragmente, Stückwerk gibt. Wo ich lerne, damit zu leben, dass es so ist – und doch nicht so bleiben muss.

Die Hoffnungsbotschaft, wie sie der Prophet Jesaja unter die Menschen gebracht hat, ist bestärkend. Gott steht dafür: Ein geknicktes Rohr wird nicht abgebrochen. Oder profan: Ein schiefer Turm muss nicht abgerissen werden, um daran weiterzubauen.

Die Autorin

Pfarrerin Christine Schöps, Evangelische Krankenhausseelsorge, Hetzelstift Neustadt