Die Stadt arbeitet weiter daran, den Neustadtern „klimafreundliche Mobilitätsangebote“ zu machen. Ein Baustein dabei sind die Mietfahrräder von VRN-Nextbike. Das Angebot gibt es mit bisher 14 Stationen seit 2020 in Neustadt. Seit Anfang Juni gibt es einen besonderen Versuch: das „Radeln für umme“ in den ersten 30 Minuten. Das Angebot läuft noch bis Ende des Jahres. Um weitere Neustadter zum Umstieg auf ein Mietfahrrad zu bewegen, gibt es zudem zwei neue Stationen zum Leihen und Abstellen der Nextbike-Räder: zum einen bei der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd in der Friedrich-Ebert-Straße sowie zum anderen am Weincampus/Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum in Mußbach. Beide Stationen sollen laut Stadt zunächst testweise bis zum Jahresende betrieben werden. Weitere Stationen seien in Planung. Ziel sei, das „Ausleihnetz dichter und größer“ zu machen. Die Nutzung der VRN-Nextbike-Räder ist nach einer Registrierung über die Nextbike-App oder unter www.vrnnextbike.de möglich. Eine Übersicht über alle Standorte der Nextbike-Stationen ist unter www.neustadt.eu zu finden.