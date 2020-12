Ab sofort können bei VRN Nextbike 30 Minuten vor Fahrtantritt bis zu vier Mietfahrräder reserviert werden. Darüber hinaus sollen noch in diesem Monat alle Räder mit smarten elektronischen Rahmenschlössern ausgestattet werden.

Am einfachsten sind Reservierung und Ausleihe in der Nextbike-App. Wird die Ausleihe innerhalb von 30 Minuten gestartet, fallen keine Kosten dafür an, ansonsten kostet die Reservierung pro Rad 1 Euro. Um die Reservierungsfunktion in vollem Umfang nutzen zu können, sollte ein Update der Nextbike-App gemacht werden. Die Funktion ist für Android und iOS verfügbar.

Alle Räder werden zudem bis Ende Dezember mit smarten elektronischen Rahmenschlössern ausgestattet, teilt der Verkehrsverbund Rhein-Neckar mit. Diese verfügen über GPS und öffnen sich bei der Ausleihe automatisch. Soll die Fahrt beendet werden, reicht es, den Hebel am Schloss herunterzudrücken – die Rückgabe wird automatisch verbucht. Wenn das Rad etwa beim Einkaufen lediglich geparkt werden soll, ist das ebenfalls über die App möglich. Im Neustadter Stadtgebiet stehen 70 Mietfahrräder im Stadtgebiet bereit.