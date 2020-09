Auch die „Fördergemeinschaft Alte Winzinger Kirche“ steigt wieder ins Konzertgeschehen ein – und zwar mit einem dichten Programm, das von Anfang Oktober bis kurz vor Weihnachten fast jeden Sonntag ein Musikangebot im Köcher hat. Allerdings finden die Konzerte nicht wie üblich in dem historischen Kirchlein in der Kirchstraße statt, sondern in der weitaus größeren Martin-Luther-Kirche wenige Schritte weiter, wo unter Corona-Bedingungen rund 80 Sitzplätze zur Verfügung stehen.

Das Programm beginnt am 4. Oktober mit der von zahlreichen Auftritten in der Region gut bekannten bulgarischen Gruppe „Gypsy Gold“, die die in Südosteuropa über Generationen gepflegte Tradition der „ Zigeunermusik“ weiterträgt. Am 11. Oktober folgt ein Cello-Orgel-Konzert mit Rebecca Ferrell-Henrich und dem ungarischen Tastenvirtuosen Miklos Spanyi. Das „Skylark String Trio“ am 25. Oktober, ein Vokal- und Instrumentalquartett um den Neustadter Tenor Thomas Jakobs am 1. November und das um den Pianisten und Keyboarder Jens Barth verstärkte Singer/Songwriter-Duo „Barnickel & Wood“ am 8. November sind nur einige der weiteren Gäste bis Jahresende.

Alle Konzerte beginnen um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Es gilt das Prinzip, wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Spenden kommen den Künstlern und dem Erhalt der Alten Winzinger Kirche zugute.