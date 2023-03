Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Tapasbar La Bodega in Neustadts Hintergasse öffnet am 2. Dezember nach einem Jahr Pause. Nach Lockdown und anschließendem Personalmangel in der Gastronomie startet das Team nun mit der 2G-Regel in den Winter. Der neue Küchenchef plant so manche Überraschung.

„Wir sind wieder da“, sagt Gastronom Peter Veith. Ihm gehören die Tapasbar La Bodega in der Hintergasse und das Weinlokal Liebstöckl in der Mittelgasse. Seit etwas mehr als