Ein neuer Firmenname, ein neues Konzept, aber die gleichen Macher in anderen Rollen. Im April musste das Hotel Palatina in der Gartenstraße Insolvenz erklären. Seit Samstag ist es wieder geöffnet. Was alles anders wird, erklärt unter anderem die neue Geschäftsführerin Sara Wiedemann.

Die Hotel-Palatina GmbH mit den Geschäftsführern Florian Wiedemann und Alexander Hundt-Rupprecht wird abgewickelt. „Wir haben Jahr für Jahr Gewinne erwirtschaft und