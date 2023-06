Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Malerbetrieb Rocker ist in Neustadt vielen ein Begriff. Aktuell tut sich im Unternehmen in der Adolf-Kolping-Straße einiges. Philipp Rocker erklärt, warum er einen Neustart wagt und was künftig anders laufen soll.

Philipp Rocker ist seit 2011 Malermeister und führt den Familienbetrieb in dritter Generation. 2025 soll das 150-jährige Bestehen gefeiert werden. Philipp Rocker ist überzeugt, zum 1.