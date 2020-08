Die Entscheidung ist gefallen: Von Freitag, 18. September, bis Sonntag, 4. Oktober, sind Neustadter und ihre Freunde in „Neustadts Weingarten“ eingeladen. Diese Veranstaltung soll im Corona-Jahr als Alternative für das Deutsche Weinlesefest angeboten werden. In den zweieinhalb Wochen werden nach Angaben der städtischen Tourist, Kongress und Saalbau (TKS) GmbH die Feucht-Fröhlichen Neustadter, der Haucke-Metzger, das Woihaisel Mörschel und Patric Forlani auf dem Rasenplatz mit drei Zelten und einer Winzerscheune am Saalbau vertreten sein. Die maximal 350 Gäste werden im Freien bewirtet, Theken- und Selbstbedienung gibt es nicht. Daneben plant die TKS Wein-Sonderveranstaltungen unter Corona-Bedingungen – entweder im Michel’schen Hof, in der Hetzelgalerie oder im Saalbau-Foyer.

